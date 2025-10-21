Доктор Мясников устал спорить с родителями из-за прививок

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о своей усталости из-за постоянных споров с родителями, отказывающимися делать детям прививки, и призвал объяснять важность вакцинации грамотно, чтобы избежать конфронтации. Об этом сообщает Лента.ру .

Мясников подчеркнул, что устал спорить и доказывать важность вакцинации. Он отметил, что процент людей, категорически отказывающихся от прививок, невысок. Большинство родителей просто не владеют достоверной информацией, а иногда их мнение формируют врачи-педиатры или знакомые.

«Я так устал биться с антивакцинаторами, спорить, что-то доказывать. Вот просто устал, понимаете? Перегорел. Как хотите [называйте]», — посетовал Мясников.

Врач заявил, что важнее всего объяснять родителям пользу прививок грамотно, чтобы минимизировать конфликты между сторонниками вакцинации и антивакцинаторами.

Ранее Мясников заявил, что обезболивающее средство может не только снять боль, но и повысить риски осложнений и нежелательных реакций.