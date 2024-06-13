Доктор наук Бычкова рассказала об альтернативе «уколам красоты»

Доктор наук Аржана Бычкова рассказала «Газете.ру» , как можно поддержать молодость кожи и улучшить ее состояние без косметологических инъекций.

Специалист отметила, что в организме человека есть экзосомы: важный элемент в виде мельчайших частиц, доставляющих необходимые вещества без каких-либо преград от клетки к клетке. Именно они помогают поддерживать молодость. На основе экзосом есть множество препаратов в косметологии. Кто-то вкалывает это в кожу, кто-то использует для волосистой части головы.

Однако необязательно отдавать предпочтение инъекциям: всегда есть косметика с экзосомами.

«Косметика с экзосомами решает сразу несколько задач, среди которых комплексное омоложение кожи, профилактика процесса старения, выравнивание тона, ускорение процессов регенерации после агрессивных косметологических процедур», — рассказала Аржана Бычкова.

Эффект от регулярного применения косметики с экзосомами можно сравнить с мезотерапией и биоревитализацией. При этом впитываемые пептиды и витамины доставляются быстрее, что дает даже лучший результат. Для кожи это настоящий подарок: питание и регенерация, благодаря которой лицо будет моложе.

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