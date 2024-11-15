Доктор Павлова перечислила главные признаки преддиабета

Как напомнила Павлова, для развития диабета второго типа существуют триггеры. Ими могут выступать стресс, травма и разные инфекционные заболевания. Сначала у человека может начаться преддиабетное состояние и очень важно вовремя это зафиксировать и обратиться за помощью.

Диагностировать преддиабет может только специалист, но есть ряд тревожных звоночков, которые становятся поводом обратиться в больницу. Резкий набор веса и изменение окружности талии могут говорить о развитии болезни. Норма: для женщин не выше 80 см, у мужчин — 94 см в обхвате.

«Самым ярким проявлением, индикатором того, что у человека, скорее всего, есть нарушение углеводного обмена, это ожирение или избыточная масса тела», — отметила Павлова.

Точнее определить преддиабет можно индексу HOMA-IR. Важно узнать показатели уровня глюкозы и инсулина. По словам специалиста, цифры инсулина умножается на глюкозу, затем все делится на 22,5. Если показатели выше чем 2.5, то нужно обращаться к врачу, проходить дополнительные обследования и соблюдать рекомендации по лечению.

Ранее сообщалось, что в Югре разработали приложение для помощи диабетикам.