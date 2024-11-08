В Югре разработали приложение для помощи диабетикам

Резидент Технопарка Югры – ООО «ЕДРО Технологии» разработали приложение, которое может облегчить жизнь людям, страдающим от диабета. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Приложение получило название «ЕДРО Диабет». Оно помогает диабетикам рассчитывать инсулиновую дозу в принимаемой пище. Нужные данные по определенным позициям можно найти за 20-30 секунд. Базу из продуктов составили обширную, что поможет всегда найти подробности.

Кроме того, приложение рассчитывает углеводный состав продукта по граммам. Можно выбрать способ приготовления и также посмотреть данные. Программа позволяет вести дневник самоконтроля, сохраняет информацию, что делает его удобным.

Молодые разработчики планируют запустить приложение после тестирования и доработки. Также туда внедрят улучшенную систему прогнозирования уровня глюкозы в крови.

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