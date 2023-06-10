Доктор военных наук Сивков: «Контрнаступление Украины отбито, враг откатился назад»

В последние дни активно обсуждают цифры, которые приводит Минобороны относительно уничтоженной вражеской техники и личного состава ВСУ. Некоторые горе-блогеры начали высказываться о том, что цифры завышены. Однако доктор военных наук Константин Сивков уверен, что данные корректны.

В доказательство член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук приводит простые расчеты, которые используются в военном деле.

«Мы должны констатировать, что контрнаступление отбито и враг откатился. Есть единственная причина, по которой враг откатывается — это когда он несет неприемлемые потери, и дальнейшее наступление нецелесообразно», — поясняет Сивков.

Если продвижение неглубоко, и не удается проломить даже тактическую зону обороны, продолжает эксперт, то потери в четверть и в треть атакующих сил уже являются неприемлемыми для атакующей стороны. А украинцам не удалось проломить даже первую полосу тактической хоны обороны, подчеркивает собеседник.

«То есть если армия проломила первую и вторую тактические полосы обороны и потеряла половину бойцов, то она еще может наступать. Но если нет явного успеха, а потери большие, то никто наступать не будет — не идиоты же», — говорит Сивков корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщалось, наш фронт атаковали шесть мотопехотных батальонов и два танковых, в которых было около 50–60 машин. Если посчитать ту самую четверть или треть, то должно быть уничтожено 15–20 танков первый день. Минобороны сообщило о 16 танках. Арифметические расчеты и на другие дни попытки наступления Украины также показывают, что все сходится, продолжает Константин.

«По личному составу так же. Если было 20 тыс. солдат ВСУ, то треть от них (убитых раненых) — это примерно 6 тыс. человек. На Украине соотношение убитых и раненых примерно 1/1, значит, получаем 3 тыс. бойцов, которые должны были быть убитыми. В МО назвали цифру 3715 человек, у нас же погибли только 70», — отмечает специалист.

Потери у нас адекватные, потому что есть господство в воздухе, что дает огромное преимущество, добавляет Сивков.

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