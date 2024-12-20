Документацию для восстановления аэропорта в Донецке проработают в 2025 году

В следующем году начнется разработка документации для восстановлению донецкого аэропорта, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Со следующего года мы уже сможем приступить к подготовительным мероприятиям и восстановлению транспортной составляющей, а для нас это и ж/д сообщение, которое является важным в формировании пассажироперевозок и грузоперевозок, но для нас очень символично, конечно, и восстановление донецкого аэропорта», - сказал Пушилин.

Кроме того, в 2025 году будут ускорено строительство жилья в Донецке.

В 2014 году Донецкий аэропорт им. Прокофьева был точкой противостояния украинских боевиков и защитников Донбасса.

Сначала он приостановил свою работу, а потом был разрушен в ходе боев.

Ранее сообщалось о том, что Пушилин назвал сроки полного освобождения Курахово российскими войсками.