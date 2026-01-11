Председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) Владимир Гуреев разъяснил правовые основания для начала процедуры взыскания долга через арест имущества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность наложения ареста на имущество должника уже при сумме задолженности свыше 3000 рублей. Гуреев уточнил, что данная мера не применяется автоматически к денежным средствам на банковских счетах, которые списываются в первую очередь.

Он отметил, что у гражданина остается возможность добровольно погасить долг после ареста и вернуть имущество, если оно не было продано на торгах. В случае неуплаты к основной сумме долга прибавляется исполнительский сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы (но не менее 1000 рублей с физического лица). Эти положения являются частью стандартной процедуры принудительного взыскания по решению суда.

