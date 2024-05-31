Долгая магнитная буря в мае-июне станет испытанием для россиян

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предоставили прогноз магнитных бурь на пятницу-субботу, 31 мая и 1 июня. Его передает сайт aif.ru вместе с инструкцией по «выживанию» во время солнечных вспышек. Для этого издание взяло рекомендации у врача-терапевта и гастроэнтеролога Константина Спахова.

Выплеск солнечных масс ожидается около 20.00 часов по мск 31 мая. Магнитную бурю прогнозируют продолжительной и насыщенной, но не такой сложной, как в середине месяца. До полудня 1 июня буйство стихии будет распространяться на чувствительных людей.

«Если есть возможность и желание, большую часть магнитной бури лучше проспать — ложитесь пораньше, а вставайте попозже. Но если спать не получается и у вас не самое лучшее состояние, будьте особенно внимательны к себе. Обязательно проверьте давление. Если повышение умеренное, то экстренных средств не надо. Достаточно успокоительных или кардиоседативных препаратов — валерианы, настойки пустырник», — советует специалист Константин Спахов в беседе с АиФ.

Врач рекомендовал внимательно относиться к здоровью во время магнитных бурь людям со скачками давления. У них могут усиливаться головные боли, появляться проблемы со зрением, аритмия, тошнота и головокружение. Если привычные препараты не помогают, нужно вызывать врача, иначе велик риск довести себя до гипертонического криза и более серьезных проблем.

Ранее сообщалось, что мощная вспышка произошла на Солнце, влияние которой люди ощутят на грядущих выходных.