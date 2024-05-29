На Солнце произошла мощная вспышка: ее влияние придет к выходным

На Солнце вновь за последнее время произошла мощная вспышка класса X. Об этом сообщают на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН в среду, 29 мая.

По данным ученых, балл вспышки составил X1.4 – это самый высокий класс вспышек. Можно предположить, что этот взрыв, уверены ученые, свидетельствует о разрушении выраженной области. К видимому центру Солнца эта область выйдет лишь к воскресенью.

Фактически, говорится в сообщении, прямое воздействие данная активная область будет оказывать на нашу планету уже начиная с субботы, 1 июня. К чему приводят вспышки на Солнце? Как правило, на Земле начинаются магнитные бури, проблемы с работой энергосистем.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Турции стали снова массово производить танк Altay. Подробности в материале.