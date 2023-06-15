Долги, независимость, равенство: выяснилось, почему россияне скрывают свой доход от супругов

18% россиян признались, что скрывают свои доходы от второй половинки. При этом чаще о размере зарплаты умалчивают жены – 24% от всех опрошенных женщин. У мужчин этот показатель находится на уровне 14%, гласит новое исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Практикующий психолог Илья Ахмедов рассказал, что тайны от мужа или жены в финансовых делах могут вызвать много вопросов и недопониманий в отношениях.

«Главная причина сокрытия размера зарплаты – желание сохранить финансовую независимость. Собственный доход позволяет иметь больше свободы в распоряжении своими деньгами и не зависеть от другого», – рассказал эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Иногда, уточнил он, нечестно названный размер зарплаты может помочь избежать конфликтов, связанных с финансовыми вопросами в семье.

«Когда в семье кто-то зарабатывает больше другого, это может привести к неравенству в отношениях и вызвать недовольство у другого, поэтому размер дохода приходится скрывать. Также тайны часто продиктованы страхом того, что другой супруг может начать требовать или тратить больше денег», – пояснил психолог.

Сокрытие размера зарплаты может быть связано с личными финансовыми проблемами. Например, если один из супругов имеет большие долги или кредиты, он может не хотеть говорить об этом и скрывает свой настоящий доход.

«Иногда недомолвки в таких вопросах могут помочь избежать конфликтов и сохранить финансовую независимость, но в целом они грозят вылиться в недоверие в отношениях, подозрения и разногласия. Каждый супруг должен сам решить, говорить ли открыто о своей зарплате или нет, но важно помнить, что открытость и честность в финансовых отношениях могут помочь избежать многих конфликтов и укрепить брак», — подытожил Ахмедов.

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