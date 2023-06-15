Кивают, поддакивают, смотрят на часы: разбираемся, что не нужно делать, если не хотите выглядеть неудачником

Не секрет, что уверенного человека обычно сразу видно. Мы обращаем внимание на его умение держаться, на жесты и на манеру разговора. Точно также мы достаточно легко может определить человека, который не слишком верит в себя.

Никому не хочется, чтобы на него навесили ярлык неудачника. Но мало кто может чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Даже если вы нервничаете или вам не комфортно, не позволяйте этим жестам и привычкам выдать вас.

«Одно из самых ярких проявлений неуверенности в себе — это вялое рукопожатие. При знакомстве нужно вытянуть руку и крепко пожать ладонь собеседника. Но разумеется, без дискомфорта для себя и другого человека. Вы демонтируете не силу, а уверенность и уважение», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Кроме того, неуверенного человека часто выдает слегка судорожный взгляд на часы или в телефон. Если вы заметили за собой такую привычку, убирайте гаджеты подальше на время важных разговоров.

«А еще многие думают, что лучший способ расположить собеседника — постоянно кивать и поддакивать ему. Но это опять же выдаст вас с головой. Уверенный человек не побоится задать уточняющий вопрос, а также высказать свое мнение», - акцентирует эксперт.

Кроме того, важно следить за языком тела. Не стоит скрещивать руки, постоянно поправлять очки или волосы. И обязательно держите спину ровно.

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