«Долго молился, а потом принял решение»: боец СВО бросил все, чтобы отомстить за друга

На фронте бойцы оказываются по разным причинам: одни профессиональные военные, другие мобилизованные, третьи — добровольцы. Однако историю парня по имени Николай стоит рассказать отдельно. Тот прошел длинный путь, прежде чем найти свою причину сражаться.

О Николае журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня» поведал солдат с позывным Стук. Он встретился с ним на одной из позиций и разговорился.

«Коля узнал, что его друг пропал без вести в Горловке. Он взял отпуск на работе и решил поехать на фронт. Он встретил ребят, которые и везли гуманитарную помощь в Горловку. Напросился с ними», — рассказывает Стук.

Ехали на «Урале», кое-где цепляя линию фронта. Была зима, но среди груза нашлись бушлаты, которыми укрылись путешественники. Местами с остановками и без фар, но мужчины доехали до Горловки.

«Коля рассказывал, что тогда Горловка ему напомнила про Новый год, когда все сверкало от фейерверков. Правда, то были не салюты. И в казарму, куда поселили Колю, в форточку периодически летели осколки. Для него это было удивительно», — смеется наш собеседник.

Приехавшего Николая распределили по нарядам, но он не забывал про основную задачу — найти друга. Он сообщил всем, как его зовут, и один из бойцов показал Коле канал в соцсетях. Там украинцы выложили фото мертвого друга и даже его документы.

«Это очень подкосило парня, он пошел в храм, долго молился, а потом принял решение. Коля вернулся домой, уволился с работы, разошелся с супругой, с которой давно плохо жил, и продал кое-что. Вскоре Коля приехал опять, но уже заряженный: привез разгрузочных жилетов и еще всего по мелочи», — вспоминает Стук.

По словам нашего собеседника, Коля нашел себе цель для работы на фронте — он решил мстить за друга. Как сейчас сложилась судьба бойца, Стук не знает, ведь их пути разошлись. Но тот был одним из самых заряженных солдат, которых видел военнослужащий.

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