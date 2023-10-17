«Долго ждать, а потом быстро двигаться»: как работают снайперы на СВО

Боец ВС РФ Валентин Т. привык прятаться и стрелять. Он работает снайпером на спецоперации и уверяет: за несколько недель невозможно научить человека этому ремеслу. О том, сколько нужно времени, чтобы стать специалистом, и какими качествами надо обладать, он рассказал нашему корреспонденту.

По мнению бойца, на человека надо затратить минимум полгода, чтобы он не был просто «винтовконосителем». Прицельная стрельба — это целая наука.

«Нужно изучить винтовку, знать минимальный запас терминов, хорошо уметь делать расчеты. Не скрою, есть люди, которые математикой не занимаются, но отлично стреляют с помощью интуиции и еще выигрывают чемпионаты. Но этим надо жить, это большой и редкий дар», — подчеркнул Валентин Т.

Кроме того, стрелок должен обладать терпением. Ждать мишень можно и час, и день, и два. И все это время нельзя не просто покидать позицию, но и просто шевелиться, отметил солдат.

«Если у тебя нет терпения, если ты неусидчивый, то эта специальность тебе не подойдет. Даже опытный в других областях солдат может не справиться с работой стрелка. Надо долго ждать цель, а потом быстро двигаться», — рассказал Валентин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть великолепный закон, добавил он: если ты не уверен, что попадешь, нет смысла стрелять наобум.

«Выстрел винтовки нельзя перепутать абсолютно ни с чем. И противник тоже знает, как она звучит. Если у тебя есть хоть капля сомнения, что не попадешь, не стреляй. Иначе раскроешь и себя, и свою группу», — констатировал боец.

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