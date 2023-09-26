Долголеты из Московской области приняли участие в Чемпионате России по фоновой ходьбе

Участники подмосковных клубов «Активное долголетие» присоединились к первому этапу Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий», который стартовал сегодня. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

В ведомстве уточнили, что перед проектом стоит цель стимулировать и повышать ежедневную двигательную активность людей разного возраста Кроме того, он направлен создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни, увеличение количества жителей, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Шаги человека учитываются с помощью мобильного приложения по подсчету шагов «Человек идущий».

«Победителем Соревнований по фоновой ходьбе становится команда, с наибольшим средним арифметическим значением количества шагов всех участников за время проведения основного (зачетного) этапа соревнований. Желаем всем удачи и верим в победу», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.