Долголеты из Московской области закрыли сезон летних активностей

Участники губернаторской программы «Активное долголетие» из Каширы, Ступино, Серебряных Прудов и Зарайска закрыли сезон активностей этого лета. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

Они приняли участие в спортивно-оздоровительном мероприятии, в рамках которого для них провели зарядку, диагностику здоровья, дыхательную гимнастику, песочную терапию и танцевальную разминку. К долголетам также приехали председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, представители Минсоцразвития региона и администрации округов. Самым активным участникам проекта в рамках мероприятия вручили награды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.