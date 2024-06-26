Долголеты Подмосковья присоединились к областной зарядке с чемпионами

Свыше трех с половиной тысяч участников проекта «Активное долголетие» приняли участие в зарядке с профессиональными спортсменами, которая прошла во всех муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Сегодня общеобластную зарядку для участников проекта «Активное долголетие» провели профессиональные спортсмены различных видов спорта. Так, в Орехово-Зуево долголеты позанимались вместе с двухкратным бронзовым призером Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анной Павловой, а в Королеве с олимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта по легкой атлетике, прыжкам в длину Аббясовой Татьяной.

Такие мероприятия в регионе уже стали традицией. В прошлом году было проведено свыше 30 масштабных встреч, которые охватили более 50 тысяч жителей старшего поколения.

«Проект объединил уже почти 400 тысяч жителей Подмосковья старшего возраста. Это неудивительно, потому что здесь для долголетов доступно множество активностей, экскурсий, занятий, а также масштабных фестивалей и мероприятий», — подчеркнула первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с успешным завершением олимпиадного сезона.