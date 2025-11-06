«Долгосрочные вклады умерли»: какие депозиты чаще всего выбирают вкладчики

Россияне все чаще предпочитают краткосрочные банковские вклады, а длительные депозиты остаются нишевым продуктом. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, вклады сроком до полугода занимают более 70% совокупного спроса. Наиболее востребованными стали трехмесячные депозиты — их доля в октябре достигла 33,2% от общего объема вкладов.

Вклады на один месяц сохраняют стабильную популярность и составляют 12,4% от всех депозитов. При этом доля годовых депозитов снизилась до 22,6%, а вклады сроком более одного года практически не востребованы, на них приходится не более 7% спроса.

Аналитик отметила, что россияне выбирают краткосрочные вклады из-за неопределенной экономической ситуации и желания иметь доступ к собственным средствам в ближайшие месяцы.

