Долгострой ЖК «Пятиречье» возвели в подмосковном Дмитровском

Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области по результатам проверки выдали заключение о соответствии проектной документации первого корпуса в составе ЖК «Пятиречье» в Дмитровском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что данный дом начали возводить в 2015 году, однако, в 2019-м строительство было приостановлено. В ходе проверки областного Главгосстройнадзора застройщика ООО «ТИРОС-Инвест» было выявлено нецелевое использование денежных средств дольщиков.

«Материалы были направлены в МВД, возбуждено уголовное дело в отношении директора компании. В 2020 году застройщик был признан банкротом, после чего дом был внесен в Единый реестр проблемных объектов», — говорится в сообщении.

Областной Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства возобновил работы по строительству в 2022 году, дом уже достроен. Вскоре будут восстановлены права 211 дольщиков, которые смогут получить свои квартиры.

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