Долгожданная отсрочка: россиянам дадут пять дополнительных дней без долгов

С первого марта 2026 года в России вступают в силу изменения в графике оплаты жилищно-коммунальных услуг. Крайний срок внесения платежа официально переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Согласно новым правилам, изменится и цикл рассылки платежных документов. Квитанции за коммунальные услуги будут поступать гражданам 5-го числа, что обеспечит четкий десятидневный интервал между получением счета и конечной датой его оплаты.

По мнению законодателей, эта корректива призвана синхронизировать финансовые потоки в семейных бюджетах. Многие россияне получают основную часть заработной платы после 10-го числа, и прежний срок оплаты ЖКХ создавал напряженность, ведущую к просрочкам и начислению пеней. Новый график позволит оплачивать коммунальные услуги сразу после пополнения бюджета, минимизируя риски случайных задолженностей.

Инициатива направлена на снижение административной и финансовой нагрузки на граждан, предоставляя более комфортное и реалистичное окно для планирования обязательных ежемесячных расходов. Изменение фиксируется на законодательном уровне и будет единообразно применяться на всей территории страны.

Ранее стало известно, как бассейны в жарких странах вызывают инфекции и обезвоживание у малышей.