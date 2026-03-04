Долгожданный рейс из Дубая встретили в Минске: россияне и белорусы вернулись домой

Национальный аэропорт Минска 4 марта встретил долгожданный рейс «Белавиа» из Дубая, сообщил «Sputnik.Беларусь». Самолет доставил в республику белорусов и россиян, которые застряли в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Всего в зоне конфликта оказалось около 2,5 тыс. человек.

Авиакомпания проложила безопасный маршрут с дозаправкой в казахстанском Актау, чтобы обойти закрытые зоны. В аэропорту собрались десятки встречающих — родственники и друзья сутками ждали новостей и надеялись на благополучное возвращение.

Жительница Самохваловичей встретила маму и дочку, которые пережили настоящий ужас: взрывы гремели прямо рядом с их отелем. Представители перевозчика оказывали пассажирам психологическую поддержку на всех этапах ожидания.

Пассажиры поделились впечатлениями. Так, минчанка рассказала, что обострение застало ее в горах — там было относительно спокойно. Другой житель Минска отметил, что вопросы с проживанием и питанием решились оперативно.

«Белавиа» продолжает вывозную кампанию: на 4 и 5 марта запланированы дополнительные рейсы на широкофюзеляжных самолетах А330-200. Перелеты из Минска в Дубай будут выполняться без пассажиров — только для того, чтобы забрать оставшихся.

Ранее появились кадры с приземление первого в Москве рейса из Абу-Даби.