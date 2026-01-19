Долина без квартиры в Хамовниках: куда переехала выселенная певица после скандала

Передача ключей от бывшей квартиры Ларисы Долиной новому собственнику, бизнесвумен Полине Лурье, завершила длительный жилищный спор. Процедура, согласно заявлению адвоката певицы Марии Пуховой, прошла в штатном режиме под наблюдением приставов и сторонних юристов, пишет URA.RU .

Представитель Долиной охарактеризовала итог как правовую победу, подчеркнув, что с начала января предпринимались попытки мирной передачи имущества. На месте события журналистов интересовал, в первую очередь, вопрос о новом месте жительства певицы. На это адвокат заявила, что не располагает подобной информацией.

Практический аспект ситуации демонстрирует важность юридического сопровождения любых сделок с недвижимостью, особенно с участием публичных лиц. Процедура передачи была выверена: стороны сверили оставшееся в квартире имущество с ранее подписанным описью, что позволило избежать взаимных претензий и конфликтов.

«Сверили то имущество, которое должно было остаться по договору. Никаких замечаний нет. Все соответствует тому перечню, который был сторонами изначально подписан», — заявила Мария.

Что касается жилищного обеспечения самой певицы, то, по имеющимся публичным данным, у Ларисы Долиной есть иная недвижимость, включая загородный дом. Ранее она также сообщала о приобретении отдельного жилья для дочери и внучки. Этот факт служит напоминанием о распространенной стратегии распределения активов среди обеспеченных людей, что позволяет сохранять финансовую стабильность даже при потере одного из объектов.

