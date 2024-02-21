Долина, Максимова и группа SOPRANO выступили для участников СВО в госпиталях

Звезды агитбригад «Русского Радио» выступили перед военными, которые находятся в госпиталях ЦВКГ им. П.В. Мандрыка МО РФ и ЦВКГ им. А.А. Вишневского. Концерты смогли посмотреть и сотрудники учреждений.

Агитбригады уже давно выезжают с концертами в рамках Всероссийского патриотического марафона. Цель таких мероприятий — поддержать бойцов, участвующих в СВО. Всего прошло уже 30 таких концертов.

«Такие концерты – это психологическая поддержка для них. Я видела живые глаза, и понимала, что не напрасно приехала сюда. Я увидела замечательный искренний прием тех, кто в первых рядах, кто воевал в зоне СВО. Для них эти встречи очень важны сейчас, в период восстановления. И наша цель – показать, что мы за них болеем и переживаем, и наши сердца вместе с ними», — отметила Лариса Долина.

Певица призналась, что для нее подобные концерты — всегда живые эмоции, наполненные необыкновенной энергетикой. Помимо Долиной перед бойцами выступили группа SOPRANO и Елена Максимова. Мероприятия провели при поддержке телеканала RU.TV.

Ранее сообщалось, что художник в России собрался продать картины, заряженные на победу. Деньги он отправит на помощь в зону СВО.