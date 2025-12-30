Долина сможет жить в проданной квартире, пока Лурье не получит исполнительный лист

Лариса Долина, народная артистка России, может оставаться в проданной Полине Лурье квартире в московском районе Хамовники до конца января, сообщил адвокат Денис Хмелевской в интервью «Ридусу».

По словам собеседника новостного портала, певица может оставаться в своем доме в Ксеньинском переулке на вполне законных основаниях.

Хмелевской пояснил, что принудительное выселение Долиной начнётся только после того, как будет получен исполнительный лист в районном суде. Полина Лурье сможет получить этот документ не раньше 12–13 января, после новогодних праздников. После этого у артистки будет пять дней на добровольное освобождение жилья.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину же и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

