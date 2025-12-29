«Шах и мат»: Федерация шахмат России опровергла информацию о своем складе для вещей Долиной

Федерация шахмат России официально опровергла сообщения о том, что вещи певицы Ларисы Долиной, выселенной из квартиры в Хамовниках, были доставлены на принадлежащий ФШР склад. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

В своем телеграм-канале организация опубликовала специальное заявление, реагируя на поток публикаций в СМИ. Там подчеркнули, что складское помещение во дворе здания Центрального дома шахматиста не имеет к Федерации никакого отношения.

Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину из апартаментов, которые она продала за 112 млн руб., но в которых продолжала проживать в ходе судебных тяжб. Верховный суд окончательно признал право собственности за Лурье, отменив все предыдущие решения в пользу артистки.

Ранее юрист назвал два сценария для квартиры Ларисы Долиной.