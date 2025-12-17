«Долину обездолили»: стало известно, куда уедет жить певица после громкого суда

Народная артистка России Лариса Долина планирует полностью переехать в свой загородный дом после завершения судебного разбирательства по поводу московской квартиры. Об этом сообщает Царьград со ссылкой на издание SHOT.

По данным источника, певица владеет недвижимостью в закрытом поселке Славино. На одном участке расположены два капитальных строения: трехэтажный дом площадью 360 квадратных метров и четырехэтажный дом площадью 660 квадратных метров.

Кадастровый учет второго, более крупного дома, был проведен только в 2024 году. При этом само здание было построено около 13 лет назад. В результате за период отсутствия официального учета образовалась задолженность по налогам, которая, по предварительным оценкам, может составлять порядка 1 млн рублей.

Данная информация стала известна после окончательного решения Верховного суда Российской Федерации по другому жилищному спору. Суд оставил в силе право собственности на спорную квартиру Долиной в районе Хамовники за покупательницей Полиной Лурье. В ходе процесса адвокат покупательницы указывала на наличие у певицы иного жилья, включая загородный дом.

Ранее сама Лариса Долина отмечала, что ее другая квартира, в районе Лефортово, не отвечает требованиям по комфорту и простору для постоянного проживания.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка признала, что обманула покупательницу по «схеме Долиной».