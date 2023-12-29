Дольщики ЖК «Белый город» и «Митино дальнее» в Химках получили ключи от квартир

В деревне Николо-Черкизово и Брехово подмосковных Химок ввели в эксплуатацию 72 дома блокированной застройки ЖК «Белый город» и восемь корпусов ЖК «Митино Дальнее», что позволит восстановить права более 1,4 тысячи участников долевого строительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Глава муниципалитета Дмитрий Волошин вручил ключи от новых квартир 13 семьям.

«Все очень давно ждали этого момента. Огромное спасибо администрации, прокуратуре, государственному строительному надзору, Министерству жилищного строительства и нашему губернатору [Андрею Воробьеву] за активное участие в решении нашей проблемы», — поблагодарил дольщик ЖК «Белый город» Кирилл Студеникин.

До конца этого года еще 211 участников долевого строительства ЖК «Дом у реки» в квартале Ивакино также смогут обратиться за компенсацией.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.