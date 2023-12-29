Дольщикам ЖК «Юбилейный» в Реутове начали выдавать ключи от квартир

Дольщики жилого комплекса «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи от своих квартир, новоселье смогут отпраздновать 479 семей. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

После постановки объекта на кадастровый учет дольщики смогут оформить право собственности на квартиры. Помимо этого, у них появится возможность оформить прикрепление к поликлинике, запись в образовательные учреждения и не только. В ведомстве напомнили, что ЖК начал возводить застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ) в 2017 году, однако, он не справился с обязательствами. После этого права на дострой были переданы областному Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.