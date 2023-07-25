Дольщики второй очереди ЖК «Катуар» в Мытищах уже получили ключи от квартир

В жилом комплексе «Катуар» деревни Сухарево городского округа Мытищи закончилась выдача ключей от квартир в корпусах № 6-9. Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что строительство третьей очереди домов в жилом комплексе идет полных ходом, на сегодняшний день готовность корпусов № 10-14 превышает уже восемьдесят пять процентов. Уже завершено остекление, ведутся фасадные работы, разводка инженерных сантехнических сетей, отделка квартир и мест общего пользования.

Напоминаем, что в декабре прошлого года в ЖК открылся детский сад, а открытие школы запланировано на следующий год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что перед правительством региона стоит задача восстановить права последних двенадцати тысяч дольщиков.