Дольщики ЖК «Митино Дальнее» продолжают получать ключи от своих квартир

Участники долевого строительства жилого комплекса «Митино Дальнее» городского округа Химки получают ключи от собственного жилья. Всего новоселье отметят почти восемьсот семьдесят семей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав дольщиков и ведомством. На данный момент ключи от долгожданных квартир уже получили 556 дольщиков.

Напомним, застройщиком ЖК «Митино Дальнее» был ООО «Даналит», но не справился с обязательствами. В октябре 2020 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий было принято решение достроить жилой комплекс. Так, все восемь домов были достроены и введены в эксплуатацию уже в ноябре–декабре прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что капитальный ремонт бассейна в Селятино постараются завершить досрочно.