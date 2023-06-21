«Должен больше всех служить»: священник рассказал, греховно ли быть руководителем
Отец Константин рассказал, как начальники должны относиться к подчиненным
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Существует мнение, что высокопоставленные руководящие должности «портят» людей. Зачастую полученная власть приводит к чрезмерной гордости или желанию злоупотреблять должностными полномочиями.
Священнослужитель Русской Православной Церкви Константин Харитонов рассказал, греховно ли быть руководителем.
«Надо помнить, что тот, кто стоит на высоком посту, должен больше всех служить людям. Это послушание от Бога – быть руководителем, а Господь учит в Евангелии, что тот, кто хочет быть первым, будет из всех последним и во всем слугою (Мф.9.35)», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам служителя церкви, любой руководитель должен особенно заботиться о своих подчиненных.
«Начальнику необходимо думать о тех, кого ему доверили. Обо всех, за кого он в ответе. А подчиненные должны слушать своего руководителя, уважать и не осуждать его», – пояснил отец Константин.
Ранее священник назвал одну из самых греховных песен.