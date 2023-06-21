«Должен больше всех служить»: священник рассказал, греховно ли быть руководителем

«Надо помнить, что тот, кто стоит на высоком посту, должен больше всех служить людям. Это послушание от Бога – быть руководителем, а Господь учит в Евангелии, что тот, кто хочет быть первым, будет из всех последним и во всем слугою (Мф.9.35)», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».