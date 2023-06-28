«Должник — игрушка для битья»: юрист объяснил, почему так важно усмирить коллекторов

Госдума ввела уголовную ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов. Согласно новому законопроекту , коллекторы будут строже отвечать за свои слова и поступки.

Как рассказал адвокат Олег Колотушкин, в таком случае будет защищен целый пласт людей. По его словам, статистика гласит, что количество людей, имеющих просроченную задолженность, в последнее время выросло на 30%.

«Государственная дума РФ очень подробно расписала все признаки преступления, за какие конкретно действия будет предусмотрена уголовная деятельность для коллекторов. Таким образом, уже будет урегулирован рынок коллекторов», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседник уточняет, что благодаря этой инициативе уровень защиты лиц с просроченной задолженностью будет увеличен.

«Сейчас должник — это просто игрушка для битья, на которого давят правоохранительных органы, судебные органы, судебные приставы, а вот правозащитную функцию не осуществляет никто», — продолжает юрист.

Сотрудники полиции, по его словам, усматривают в просроченной задолженности, сумма которой доходит до нескольких миллионов рублей, признаки мошенничества.

«Поэтому данный закон максимально защитит права и законные интересы большого пласта общества. Растут долги, и люди попадают в истории с коллекторами», — рассказал Колотушкин.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон, ограничивающий деятельность коллекторов.