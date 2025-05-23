Должникам по алиментам могут запретить оформлять карту болельщика
Алиментщикам хотят запретить оформлять карту болельщика
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В России рассматривается вопрос о запрете в выдаче карты болельщика или приостановке ее действия злостным должникам по алиментам, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Данную инициативу ФССП России прорабатывает совместно с Минюстом, добавил он.
Право на получение этой карты будет восстановлено только после полного погашения задолженности, передает РИА Новости.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая.
Ранее сообщалось о том, что судебные приставы пригласили должника из Кузбасса на свидание через сайт знакомств.