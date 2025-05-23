Должникам по алиментам могут запретить оформлять карту болельщика

В России рассматривается вопрос о запрете в выдаче карты болельщика или приостановке ее действия злостным должникам по алиментам, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Данную инициативу ФССП России прорабатывает совместно с Минюстом, добавил он.

Право на получение этой карты будет восстановлено только после полного погашения задолженности, передает РИА Новости.

XIII Петербургский международный юридический форум проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 21 мая.

Ранее сообщалось о том, что судебные приставы пригласили должника из Кузбасса на свидание через сайт знакомств.