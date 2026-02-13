Раскрыто, сколько налогов взыскали в бюджет в Подмосковье

Судебные приставы Московской области подвели финансовые итоги 2025 года, и цифры оказались впечатляющими. Как сообщает REGIONS , на заседании коллегии в ГУ ФССП России по Московской области озвучили суммы, которые удалось вернуть в казну благодаря работе с неплательщиками. Особое внимание привлекла налоговая составляющая: в доход бюджета перечислено почти три миллиарда рублей.

Рост более чем в полтора раза говорит о том, что работа с налоговыми должниками в регионе вышла на новый уровень. Приставы активизировали усилия, и результат не заставил себя ждать.

«В доход бюджета перечислено налогов на сумму ₽2 млрд 915 млн — это на 53,6% больше предыдущего года», — уточнили в ведомстве.

Впрочем, налоги — лишь часть огромной работы. В целом за 2025 год в Подмосковье с должников взыскали 58,3 миллиарда рублей. Этот показатель почти на 12 процентов превышает результаты 2024 года. Миллиарды, вернувшиеся в оборот, — это не просто сухая статистика, а реальные деньги, которые пошли на развитие региона и решение социальных задач.

На коллегии также отметили тех, кто внес наибольший вклад в общий успех. Лучшими отделами судебных приставов по итогам года признаны Орехово-Зуевский, Серпуховской и Чеховский. Именно эти подразделения сработали максимально эффективно, доказав, что профессионализм и настойчивость в работе с должниками приносят ощутимые плоды.

Ранее сообщалось, что приставы обеспечили безопасность 19,4 тысячи судебных заседаний в Мособласти.