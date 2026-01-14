Должников за ЖКУ поставят на поток: одно заявление и приедут судебные приставы

Совет Федерации направил в Правительство РФ законопроект, направленный на упрощение процедуры взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Инициатива призвана снизить финансовую и административную нагрузку как на управляющие организации, так и на судебную систему, сообщает pravda-nn.

Согласно документу, для квартир в долевой собственности предлагается разрешить оформление одного сводного заявления о выдаче судебного приказа на всех совладельцев. В настоящее время требование выставляется каждому собственнику отдельно, что влечет многократную уплату госпошлины в размере ₽2 тыс. с каждого заявления.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подачи одного сводного заявления о взыскании совокупной задолженности по всем видам коммунальных услуг, даже если они оказаны разными поставщиками. Сейчас на каждую услугу требуется отдельный судебный приказ.

Также упрощается система уведомления должников. В случае отсутствия полных данных о гражданине судебные документы будут направляться по адресу квартиры, за которой числится долг. Почтовые расходы при этом предполагается взыскивать с самого должника. На текущий момент предприятия ЖКХ несут дополнительные расходы на получение сведений о собственниках через нотариусов.

В материалах к законопроекту отмечается, что общая просроченная задолженность за ЖКУ на ноябрь 2025 года превысила ₽415 млрд, что сдерживает развитие отрасли. Предлагаемые изменения должны устранить процессуальные барьеры, мешающие оперативному взысканию.

