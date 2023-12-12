«Должны знать, что их близких ожидает нищета»: в Госдуме в День Конституции раскрыли, как победить коррупцию в РФ

Коррупция в России приобрела опасный для жизни граждан характер, для борьбы с ней использованы далеко не все резервы, заявил глава Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, поздравив всех с 30-летием Конституции.

Депутат Государственной Думы Михаил Делягин отметил, что бороться с коррупцией можно, только ликвидировав предпосылки для нее. Если же просто сажать коррупционеров по одному, то взамен прежних немедленно появятся новые, добавил собеседник.

У эксперта есть четкий план, как победить взяточничество и продажность.

«В мире для этого существуют только два работающих подхода: итальянский и американский. В Италии взяткодатель, сотрудничающий со следствием, освобождается от уголовной ответственности. Это разрывает круговую поруку», — рассказал Делягин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Второй способ, по его мнению, хорошо себя показал в США. Здесь действует правило, согласно которому у всей семьи арестованного члена организованной преступной группировки конфискуется все имущество.

«Им остается только социальный минимум. Причем неважно, добросовестно это имущество было приобретено или нет, все равно изымают. Наши чиновники-коррупционеры должны знать, что близких в случае их ареста ожидает нищета. Тогда они будут бояться и перестанут воровать», — заявил Делягин.

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