Дом для мигрантов: москвичка обустроила в тульской деревне «резиновое» жилье

В Заокском районе Тульской области полицейские и миграционная служба обнаружили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. 55-летняя жительница Москвы прописала в своем доме в селе Ненашево 16 выходцев из-за рубежа, хотя никто из них там реально не проживал, сообщают «Тульские известия» .

Участковые установили, что женщина зарегистрировала иностранцев в принадлежащем ей доме, однако не собиралась предоставлять им помещение для фактического проживания. По указанному адресу никто из поставленных на учет не появлялся.

Сейчас орган дознания ОМВД России по Заокскому району проводит процессуальную проверку. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Если факт фиктивной регистрации подтвердится, москвичке может грозить ответственность по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

