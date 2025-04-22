Дом Кадышевой стал разваливаться на глазах

Дом, где росла певица Надежда Кадышева, разрушается с каждым годом все больше. Об этом стало известно KP.RU (Самара).

65-летняя Наджеда Кадышева успешно продолжает карьеру: сейчас новый пик ее популярности. Звездой гордятся в селе Старый Маклауш Самарской области, где когда-то росла артистка. Однако сама знаменитость туда не наведывается: ее родной дом на улице Юбилейной уже едва держится. Строение заброшенное, хотя когда-то там хотели открыть музей Кадышевой.

«Еще 10 лет велись разговоры о том, чтобы сделать здесь дом-музей знаменитой артистки, но эта идея так и не была воплощена в жизнь. Дом продолжает разрушаться, территория вокруг него окружена прошлогодней сухой травой, которую, видимо, давно никто не косит», — говорится в публикации.

По информации КП, троюродный брат артистки Владимир Стакин живут в том же селе, но дом Кадышевой не проведывает.

Ранее сообщалось, что автор хита «Сигма-бой» назвал причины популярности Надежды Кадышевой у молодежи.