Дом культуры в микрорайоне Климовск в Подольске капитально отремонтируют до конца этого года

В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт в Доме культуры имени 1 Мая. Строительная готовность здания на сегодняшний день составляет уже двадцать процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент более шестидесяти рабочих ведут работы по усилению фундаментов, кладке перегородок на 1 и 2 этаже, внутренней отделке помещений, армированию пола и усилению оконных проемов.

Ожидается, что в обновленный ДК поставят новую мебель и оборудование, а в ходе работ также будет выполнено техническое переоснащение и благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что новый корпус школы в ЖК «Домодедово парк» откроется к 1 сентября.