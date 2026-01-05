Дом может быть красив, но с долгами: как не купить квартиру как Лурье

Владелец агентства недвижимости Марина Маньянова перечислила основные меры безопасности при покупке квартиры. По ее словам, процесс должен начинаться с оценки района и перспектив его развития, а затем переходить к детальному изучению состояния самого дома и конкретной квартиры, сообщает NEWS.ru.

Эксперт рекомендует проверить работу управляющей компании и инженерных систем здания. Особое внимание необходимо уделить юридической чистоте сделки. Для этого требуется заказать актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы изучить историю прав на объект и убедиться в отсутствии обременений, арестов или долгов по коммунальным платежам. Частая и недавняя смена собственников, по мнению риелтора, является поводом для повышенного внимания.

Марина Маньянова назвала предварительный договор ключевым документом, страхующим обе стороны. В нем должны быть детально зафиксированы цена, сроки, состав объекта, условия расчета и ответственность. Также она отметила необходимость проверки дееспособности продавца и законности его действий, особенно в случаях, связанных с разводом или наследованием.

