Дом отключен от коммуникаций, а ремонт так и не начался: на Камчатке суд отказал Фонду капремонта в иске
На Камчатке Фонд капремонта проиграл суд о взносах за дом, признанный аварийным
Фонд капитального ремонта Камчатского края попытался взыскать с городского округа задолженность по взносам за несколько объектов, включая дом № 9 на улице Рябиковской в Петропавловске, сообщило ИА «КАМ24». Изначально сумма иска составляла около 660 тыс. рублей, но в ходе разбирательств её снизили до 62 тыс. рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично, взыскав 41 тыс. рублей. Однако требования по квартире № 36 на Рябиковской, 9, на сумму около 20 тыс. рублей, были отклонены. Причина отказа — дом признан аварийным и включен в программу расселения еще в 2016 году. На момент рассмотрения дела здание было полностью расселено и отключено от всех коммуникаций.
Фонд настаивал на том, что ремонт по региональной программе был запланирован на 2025 год, но подрядчика так и не нашли. Однако суд указал, что обязанность платить взносы на капремонт не может сохраняться, если дом фактически перестал существовать как жилой объект.
Фонд попытался обжаловать решение в апелляционной инстанции, но областной суд не просто отклонил жалобу, а полностью отказал в удовлетворении требований.
Таким образом, попытка взыскать деньги за несуществующий ремонт с уже нежилого дома провалилась. Решение вступило в законную силу, и теперь Фонду придется искать другие способы пополнения бюджета, не трогая «мертвые» здания.
