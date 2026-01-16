Дом-пауэрбанк: здание в Подмосковье стало героем мемов из-за необычной пристройки

Необычная архитектура жилого дома в Балашихе стала вирусным поводом для обсуждения, за которым скрываются практические тренды рынка недвижимости. Как сообщает REGIONS , многоэтажка в микрорайоне Новое Измайлово с массивной выступающей пристройкой на верхних этажах вызвала шквал юмористических сравнений в социальных сетях.

Жители Балашихи смогли посоревноваться в оригинальности смекалки, завидев необычное здание. С одной стороны, дом — обычный МКД, но прямо на фасаде торчит прямоугольная форма с окнами. Местные окрестили пристройку пауэрбанком, а многие провели сравнение с недостроенным объектом из игры Minecraft, где как раз преобладают кубы.

«Вот, что бывает, когда договорились с застройщиком на дальнюю однушку. Теперь можно смело сказать: „Моя хата с краю», — комментируют пользователи.

Как выяснилось, креативная пристройка вовсе не архитектурная ошибка, а часть официального типового проекта, реализованного также в других районах. Подобная планировка является прямым ответом девелоперов на устойчивый рыночный спрос. Аналитики отмечают, что квартиры на верхних этажах, особенно с панорамным видом, в среднем на 30% дороже аналогичных площадей на нижних уровнях, но при этом пользуются повышенным интересом у покупателей.

«Выступ» по итогу — это функциональное увеличение полезной площади на самых востребованных, верхних этажах.

