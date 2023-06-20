Дом переменной этажности достроили в подмосковном поселке Ржавки

Инспекторы Главгосстройнадзора выдали заключение о соответствии проектной документации жилого дома в составе жилого комплекса «Зеленый квартет» в Солнечногорске.

Напоминаем, что возведение данного объекта стартовало в сентябре 2019 года. Во дворе жилого комплекса также благоустроили детскую игровую площадку, зону отдыха и спортплощадку. Данный дом стал единственным, построенным в Ржавках за последние несколько лет.

Ранее губернатор Воробьев заверил, что в течение этого года проблему двенадцати тысяч дольщиков в Подмосковье разрешат.