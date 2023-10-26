Дом, построенный более ста лет назад, расселят в Раменском округе

В поселке Удельная Раменского округа до конца этого года расселят аварийный дом 1902 года постройки, сообщили в областном Минстрое. Работы пройдут по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В ведомстве уточнили, что многоквартирный дом № 48 на улице Октябрьская был признан аварийным, поэтому подлежит сносу. В результате более 20 человек, которые проживают в восьми жилых помещениях площадью более 400 квадратных метров, будут расселены. Вскоре они смогут переехать в современные квартиры или получить выплату выкупной стоимости и приобрести жилье самостоятельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.