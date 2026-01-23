Дом-призрак: власти Реутова объяснили путаницу с «клонированным» зданием

В Реутове произошел случай, который на несколько дней озадачил местных жителей и вызвал оживленное обсуждение в соцсетях. На Комсомольской улице горожане заметили появление нового здания, на фасаде которого красовалась синяя табличка с номером дома. Проблема заключалась в том, что под этим же номером — Комсомольская, дом 3, уже много десятилетий значился старый пятиэтажный дом, построенный в 1966 году. Об этом пишет REGIONS .

Фотография новостройки, мгновенно разлетевшаяся по местным пабликам, породила волну недоумения. Пользователи задавались логичными вопросами о том, как теперь ориентироваться почтальонам, курьерам и гостям, и что будет с историческим адресом старого здания. Ситуация приобрела легкий оттенок городской мистификации, напоминая сюжет о возникновении архитектурного двойника.

Однако, как выяснилось, мистики и бюрократической ошибки в истории нет. В администрации городского округа Реутов оперативно дали официальные разъяснения. Новое здание получило совершенно корректный адрес: Комсомольская, дом 3/1. Путаница возникла из-за неудачного ракурса съемки, при котором смартфон не смог зафиксировать всю табличку целиком, и ее окончание «/1» оказалось скрыто за строительной конструкцией. Таким образом, старый дом сохранил свой классический адрес, а новостройка стала его «дробным» соседом.

