Дом, рассчитанный почти на две тысячи квартир, получил кадастр в Люберцах
Фото: [Группа «Самолет»]
Дом, рассчитанный на 1760 квартиры, в жилом комплексе «Люберцы» одноименного городского округа получил кадастровый номер, сообщили в областном Минжилполитики.
В сообщении ведомства уточнили, что девелопером проекта выступила Группа «Самолет». Теперь жители смогут записать детей в детский сад и школу, прикрепиться к поликлинике, а также оформить право собственности на жилье. Сейчас в жилом комплексе уже открылись четыре детских сада, две школы, инженерно-технологический лицей, а также поликлиника.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.