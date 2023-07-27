Дом, рассчитанный почти на две тысячи квартир, получил кадастр в Люберцах

В сообщении ведомства уточнили, что девелопером проекта выступила Группа «Самолет». Теперь жители смогут записать детей в детский сад и школу, прикрепиться к поликлинике, а также оформить право собственности на жилье. Сейчас в жилом комплексе уже открылись четыре детских сада, две школы, инженерно-технологический лицей, а также поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.