Дом творчества в Белове, пролет которого рухнул, работал с нарушениями с 2022 года

Сотрудники Роспотребнадзора несколько лет назад находили нарушения в здании детского творчества в кузбасском городе Белово. Об этом пишет Mash Siberia.

Четыре этажа Дома детского творчества рухнули прямо по центру здания. Воспитанники чудом вышли за час до этого обвала. По какой причине произошло ЧП неизвестно, но в новостных каналах появились предположения.

Выяснилось, что еще в 2022 году в организации находили нарушения. Местные Роспотребнадзор постановил их устранить. Речь про дыры в стенах, щели в кабинетах, проблемы с канализацией и грызунов. Все это послужило поводом подать на Дом в суд, однако судя по всему, нарушения не устранили, а на разбирательства не являлись.

Пока официального комментария ведомство не делало, а информации о более поздних проверках нет.

Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео из Кузбасса, где мужчины снимают с девушки скальп.