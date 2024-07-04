В Кузбассе группа мужчин сняла девушке скальп в прямом эфире
Фото: [pixabay.com /Anemone123]
Мужчины атлетического телосложения сняли на видео пытки девушки и записали это на видео. Жуткая запись разошлась по соцсетям, сообщает издание «Vse42.ru».
Где именно произошли пытки неизвестно. По предварительным данным, сама девушка из Междуреченска. На видео, стоя на коленях в лесу, она призналась, что с подругой обманула наркоторговцев.
Группа мужчина пинала свою заложницу, била по голове, а затем достала нож. Острым предметом они сначала срезали волосы, а затем и часть скальпа. На этом садисты не остановились, а продолжили угрожать, бить и требовать извинений.
В правоохранительных органах уже в курсе о видеозаписи и готовят официальный комментарий.
«Сибдепо» уточнили, что случай произошел 1,5 месяца назад, девушка совершеннолетняя. Однако других подробностей не раскрыли.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО мужчина попал под суд за публикацию видео 18+ с бывшей девушкой.