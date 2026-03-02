Дом в деревне оказался мифом: россиянин хитростью продал чужой BMW

В Тульской области разбирательство между двумя знакомыми переросло в уголовное дело с перспективой реального срока. Как пишут «Тульские известия» , житель региона провернул аферу с иномаркой, оставив приятеля без машины и без обещанного жилья. Теперь ответ держать придется перед судом.

История началась с доверительной договоренности. Двадцатитрехлетний владелец BMW 325i согласился обменять свою ласточку стоимостью около полумиллиона рублей на частный дом в деревне Кондуки Узловского района. Знакомый, получивший ключи от иномарки, должен был оформить недвижимость на нового хозяина. Но что-то пошло не так.

Вместо того чтобы заняться документами на дом, мужчина решил, что машина ему нужнее. Причем не для личного пользования, а для быстрого заработка. BMW отправился в далекий Татарстан, где нашелся покупатель, не задававший лишних вопросов. Вырученные деньги злоумышленник потратил по своему усмотрению. А обманутый владелец остался и без автомобиля, и без обещанного дома. Ко всему прочему выяснилось, что недвижимость, которая должна была отойти ему по обмену, стоила значительно дешевле иномарки.

Юридически сделка не состоялась — ни купли-продажи, ни обмена стороны не оформили должным образом. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела. Полицейские из Кимовска оперативно нашли подозреваемого. Им оказался тот самый двадцатишестилетний знакомый потерпевшего.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Санкция суровая — до шести лет лишения свободы. Пока фигурант находится под подпиской о невыезде. Следователи пытаются установить, где именно сейчас находится проданный автомобиль, и проверяют, не причастен ли задержанный к другим преступлениям.

Материалы дела уже переданы в суд, который решит судьбу доверчивого владельца BMW и его предприимчивого знакомого.

