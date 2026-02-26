Цена атомного раскаяния: личные записи летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, выставлены на торги в США

В Калифорнии выставлен на продажу один из самых знаковых и тяжелых документов Второй мировой войны — личный дневник Роберта Льюиса, второго пилота бомбардировщика сбросившего бомбу на Хиросиму. Об этом сообщает Washington Post.

Именно с этого борта 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена первая в истории атомная бомба. По информации Washington Post, антиквары оценили лот в $950 тысяч. На обложке документа значится: «Собственность Роберта А. Льюиса… Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года». Внутри — хроника событий, кульминацией которой стала знаменитая фраза, написанная сразу после взрыва: «Боже, что мы наделали?». Эти слова стали символом осознания катастрофических последствий новой эры вооружений.

Впервые записи были проданы в 1971 году за $37 тысяч в присутствии самого Льюиса (он скончался в 1983-м). Сегодняшняя продажа — уже пятая по счету. Антиквар Дэн Уитмор реализует дневник по поручению анонимного состоятельного владельца. Для экспертов этот лот — не просто дорогая бумага, а ключевое свидетельство момента, навсегда изменившего мировую историю и морально-этический облик современной войны.

Ранее стало известно, зачем Лондон и Париж повышают ставки в переговорах с РФ.