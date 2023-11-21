Дома для переселенцев из аварийного жилья возвели в Талдомском округе

Два дома для переселенцев из аварийного жилья построили в поселке Темпы Талдомского округа, сообщили в областном Минстрое.

В ведомстве уточнили, что в новые квартиры смогут переехать 12 граждан, которые жили в семи аварийных помещениях. Переселение проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности в округе расселят более 266 квадратных метров аварийного жилья. Сейчас строители завершают пусконаладку инженерных систем и оборудования, после чего дома введут в эксплуатацию. Напомним, что губернатор Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца этого года.

Ранее Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.